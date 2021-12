Come sta Lorenzo Jovanotti? Positivo al covid, sereno perché ha fatto il vaccino (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieri Lorenzo Jovanotti ha ringraziato tutti per l’affetto con cui i fan hanno risposto alla notizia del suo contagio. Jovanotti è risultato Positivo al covid ma sta bene, solo il primo giorno ha avuto un po’ di timore, per la febbre e i dolori ma ha poi capito che il vaccino ha reso il virus meno aggressivo. “Molto probabilmente essendo vaccinato si è manifestato in forma più leggera, aggressivo solo il primo giorno con la febbre. Adesso i dolori stanno già passando…” questa era la sua condizione di salute già ieri e oggi va decisamente meglio. E’ sempre sui social che Jovanotti continua a tenere informati tutti non solo sul Come sta ma anche sul lavoro che in parte non ferma nonostante sia ovviamente isolato. Jovanotti ha il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ieriha ringraziato tutti per l’affetto con cui i fan hanno risposto alla notizia del suo contagio.è risultatoalma sta bene, solo il primo giorno ha avuto un po’ di timore, per la febbre e i dolori ma ha poi capito che ilha reso il virus meno aggressivo. “Molto probabilmente essendo vaccinato si è manifestato in forma più leggera, aggressivo solo il primo giorno con la febbre. Adesso i dolori stanno già passando…” questa era la sua condizione di salute già ieri e oggi va decisamente meglio. E’ sempre sui social checontinua a tenere informati tutti non solo sulsta ma anche sul lavoro che in parte non ferma nonostante sia ovviamente isolato.ha il ...

Advertising

Eurosport_IT : Come sta procedendo il vostro pranzo di Natale? ?? #25Dicembre | #BuonNatale - AngeloSantoro : La Svezia ha appena 19,4 abitanti per kmq. L’Italia ne ha 189 per kmq. Ricordatelo qualcuno prende ad esempio la Sv… - CarloStagnaro : [maxi thread] Prezzi fantastici e come evitarli: cosa sta succedendo ai prezzi dell’#energia? Il governo si sta muo… - kialby19 : Che bello sapere che sta bene ??!! Adesso vogliamo sapere come stanno Jin e Nam ???? - dayfootball1981 : #PSG Come detto ieri sera,la vera notizia é che il Qatar sta chiudendo i rubinetti. Come mai? Non é che se la UEFA… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Le contraddizioni del servitore dello Stato Ne è consapevole lo stesso Draghi che, appunto, ha detto nella sortita di qualche giorno fa che "la prosecuzione del governo sta nel Parlamento". Come pure - a proposito delle minacce e dei ricatti ...

Fiorentina, via libera a due cessioni (più una per giugno). Possibile asse col Napoli Invece la questione Dragowski è più complicata: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il rinnovo non è in vista e si sta facendo spazio in vista della prossima stagione un asse sempre col ...

Preferito a Botman, analisi di Demiral: come sta andando e quale futuro all'Atalanta TUTTO mercato WEB Il 2021 per Camplus: tra bilanci e nuovi orizzonti Il 2021 sta giungendo al termine e, come spesso accade, è tempo di bilanci su quanto portato avanti fino ad ora e di riflessioni sui propositi per l’anno nuovo. Quando abbiamo iniziato ad immaginare C ...

Nuovo Lavoro stagionale a Chiamata: cosa cambia, vantaggi e svantaggi e convenienza Vediamo quali sono le principali caratteristiche e come funziona il lavoro a chiamata o stagionale incominciando dai diversi nomi che sono stati alla medesima fattispecie. Primo chiarimento riguarda i ...

Ne è consapevole lo stesso Draghi che, appunto, ha detto nella sortita di qualche giorno fa che "la prosecuzione del governonel Parlamento".pure - a proposito delle minacce e dei ricatti ...Invece la questione Dragowski è più complicata:vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il rinnovo non è in vista e sifacendo spazio in vista della prossima stagione un asse sempre col ...Il 2021 sta giungendo al termine e, come spesso accade, è tempo di bilanci su quanto portato avanti fino ad ora e di riflessioni sui propositi per l’anno nuovo. Quando abbiamo iniziato ad immaginare C ...Vediamo quali sono le principali caratteristiche e come funziona il lavoro a chiamata o stagionale incominciando dai diversi nomi che sono stati alla medesima fattispecie. Primo chiarimento riguarda i ...