Colonie feline, cibo per oltre 113mila euro dal Campidoglio: come fare richiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma – Il Comune di Roma distribuirà cibo secco e umido alle Colonie feline riconosciute. Le domande dei referenti delle Colonie dovranno essere presentate entro il prossimo 4 gennaio. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Roma. La spesa per Roma Capitale sarà di 113.400 euro per tutto il 2022. Le domande dovranno essere presentate attraverso un apposito modulo. L'elenco dei referenti ammessi al ricevere il mangime sarà reso noto da una determinazione dirigenziale. "Data la limitata disponibilità della fornitura, sarà stilato un elenco dei richiedenti secondo l'ordine di presentazione delle domande – spiega Rita Corboli, delegata dell'Oipa di Roma -. La quantità di cibo per gatto sarà calcolata sulla base delle richieste che arriveranno. Di certo ...

