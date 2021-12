Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colombia danze

askanews

Dopo aver saltato un anno a causa della pandemia torna la "Feria de Cali". La città colombiana è considerata la capitale della salsa nel paese sudamericano e qui al Salsodromo sono iniziate le danze della Feria che si terrà fino al 30 dicembre. La Feria nasce nel 1950 come Festival della canna da zucchero ma è diventato nel corso del tempo una celebrazione della storia e della cultura di ... Lunedì, 27 dicembre 2021 Colombia, danze al Salsodromo per il ritorno della Feria de Cali Milano, 27 dic. (askanews) - Dopo aver saltato un anno a causa della pandemia torna la "Feria de Cali" ...