Colle, ci pensa Salvini mentre la sinistra attende. Un motivo in più per non fallire la prima mossa (Di lunedì 27 dicembre 2021) È una giungla di sospetti, paure e ambizioni quella in cui sta per inoltrarsi Matteo Salvini assumendosi l’onore (e soprattutto l’onore) di dare un metodo al risiko del Quirinale. Il leader leghista – come evidenzia il Corriere della Sera – deve procedere per cerchi concentrici prima di offrire una soluzione ai suoi omologhi della sinistra. Il primo cerchio è interno al Carroccio, dove si fronteggiano la speranza di portare Draghi al Colle e la paura di tornare al voto con un anno di anticipo. Chi coltiva la prima (Giorgetti) confida nel cosiddetto “semipresidenzialismo di fatto“: il premier sale al Quirinale e una sua ombra ne prende il posto alla guida del governo. Salvini condurrà la trattativa per il centrodestra Chi è assalito dalla seconda, teme invece che Draghi esca da Palazzo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) È una giungla di sospetti, paure e ambizioni quella in cui sta per inoltrarsi Matteoassumendosi l’onore (e soprattutto l’onore) di dare un metodo al risiko del Quirinale. Il leader leghista – come evidenzia il Corriere della Sera – deve procedere per cerchi concentricidi offrire una soluzione ai suoi omologhi della. Il primo cerchio è interno al Carroccio, dove si fronteggiano la speranza di portare Draghi ale la paura di tornare al voto con un anno di anticipo. Chi coltiva la(Giorgetti) confida nel cosiddetto “semipresidenzialismo di fatto“: il premier sale al Quirinale e una sua ombra ne prende il posto alla guida del governo.condurrà la trattativa per il centrodestra Chi è assalito dalla seconda, teme invece che Draghi esca da Palazzo ...

