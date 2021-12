Cocaina al posto della medicina alla figlia di 5 anni | bambina in ospedale

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Unadi 5ha accusato un grave malore legato a un'intossicazione da una dose difinita in un bicchiere d'acqua aldi un farmaco. Il fatto, secondo quanto riferito dstampa locale, è accaduto in una casa...

La piccola ha accusato un grave malore dopo che una dose dello stupefacente del padre era finita in un bicchiere d'acqua aldi un farmaco. Non è in pericolo di vitaLa bimba ha accusato un grave malore legato a una intossicazione da una dose didel padre finita in un bicchiere d'acqua aldi un farmaco. Ravenna, bambina di 5 anni intossicata dalla ...Una bimba di cinque anni ha accusato un grave malore legato a una intossicazione da una dose di cocaina del padre finita in un bicchiere d'acqua al posto di un farmaco. Il fatto - secondo quanto rifer ...Choc a Ravenna dove una bambina di cinque anni ha accusato un grave malore legato ad un'intossicazione da una dose di cocaina del papà: la droga sarebbe finita in ...