Clamoroso Manchester United | un top pronto a salutare!

(Di lunedì 27 dicembre 2021) In casa Red Davils possibile partenza di De Gea, trovato il suo sostituto. Ilva in cerca di forze fresche, per ovviare alla possibile partenza di David De Gea. L’attuale portiere dei Red Devils potrebbe partire in estate, a un anno dalla scadenza del contratto e Ralf Ragnick ha già individuato il suo sostituto. David De Gea ofEmiliano Martinez è il candidato ideale, ma l’Aston Villa non vuole fare sconti. Come riporta Daily Star i Red Devils sarebbero disposti ad investire 60 milioni per il cartellino del giocatore che è legato all’ Aston Villa con un contratto fino al 2024. L’estremo difensore argentino era stato cercato anche dalla Juve la stagione scorsa per diventare il “dopo” Buffon, trattativa non andata a buon fine.