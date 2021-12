Clamoroso Inter | De Vrij ai saluti | c’è l’offerta

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Beppe Marotta sta lavorando sempre di più per un’ancora più forte. Questa estate ha dovuto cedere pezzi da novanta come Hakimi e Lukaku. Ora, sarebbe pronta a lasciar andare anche uno dei suoi top player di difesa: Stefan De. DeCalcioMercato L’olandese è in scadenza Giugno 2023 e, per il momento, non sembrano esserci possibilità di rinnovo, visto anche l’alto stipendio percepito dal difensore (4,5 milioni all’anno). Come riporta Calciomercato.com, se anche questa estate non dovesse essere trovato un accordo, i nerazzurri potrebbero prendere in considerazione offerte da 20 milioni di euro. Una cifra da reinvestire per Bremer, vero obiettivo estivo. Francesco Scanu