Citta' del Capo, i sudafricani rendono omaggio all'arcivescovo Desmond Tutu (Di lunedì 27 dicembre 2021) I funzionari di Citta' del Capo rendono omaggio al compianto arcivescovo Desmond Tutu, morto all'eta' di 90 anni. "Il Sudafrica e' piu' povero con la sua morte", afferma il giudice dell'Alta Corte di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) I funzionari di' delal compianto, morto all'eta' di 90 anni. "Il Sudafrica e' piu' povero con la sua morte", afferma il giudice dell'Alta Corte di ...

Advertising

albertoangela : Vi aspetto alle 21.25 su @RaiUno per #StanotteaNapoli. Accompagnati dalla magia della serata di Natale e da alcuni… - albertoangela : Più che un calciatore, Diego Armando Maradona è “uno stato d’animo”: il simbolo di una città, un uomo sul quale i t… - RivistaStudio : È una Milano a cui non siamo abituati quella raccontata in questo reportage dal quartiere Torretta, estrema perifer… - GigiEinaudi : @aledeniz @ostvest In altre parole città-stato piccoli (ma neanche troppo) stati indipendenti capaci di dire di no… - aledeniz : @GigiEinaudi @ostvest Guarda che non è vero. Le 54 città demaniali del Regno di Sicilia erano comuni da secoli. Le… -