Circa 8mila voli cancellati tra vigilia Natale e Santo Stefano (Di lunedì 27 dicembre 2021) Circa 8mila voli sono stati cancellati in tutto il mondo tra la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano a causa della carenza di personale delle compagnie aeree determinata dall'impennata di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021)sono statiin tutto il mondo tra ladie il giorno dia causa della carenza di personale delle compagnie aeree determinata dall'impennata di ...

Advertising

GiulianoV12 : @Antonio_Caramia @azangrillo Guarda che mediamente in Italia muoiono circa 12mila persone alla settimana ed inoltre… - LBasemi : Covid, l'allarme lanciato dal Prof. Mantovani: 'Negli Stati Uniti 8mila ospedalizzazioni di bambini, circa 100 sono… - U018688 : i dati ISTAT di ieri danno una riduzione della mortalità nei primi 10 mesi dell'anno intorno all'1,35%, cioè circa… - tuttoggi : Ottomila card vendute in sei mesi di cui circa il 10% on... #cronaca #umbria - giannicuzzani : RT @FPaffy: Dispiace dirlo ma servono nuove misure restrittive: 8mila ricoverati e mille in terapia intensiva circa. Dodici milioni di per… -