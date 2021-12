Cinema in lutto, morto improvvisamente a 58 anni. È mistero sulle cause del decesso: “Trovato a casa” (Di lunedì 27 dicembre 2021) morto a 58 anni Jean-Marc Vallée. Il regista e sceneggiatore canadese, noto per il film ‘Dallas Buyers Club’ e per aver diretto la prima stagione della serie tv ‘Big Little Lies – Piccole grandi bugie”, è deceduto improvvisamente ieri nel suo cottage alla periferia di Quebec City (Canada), in circostanze ancora da chiarire. La sua produttrice Nathan Ross ha scritto in una dichiarazione: “Jean-Marc era sinonimo di creatività, autenticità, amava provare a fare le cose in modo diverso. Era un vero artista e un uomo generoso e amorevole. Chiunque abbia lavorato con lui non poteva fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Ci mancherà moltissimo, ma ci conforta sapere che il suo bellissimo stile e il suo lavoro d’impatto che ha condiviso con il mondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)a 58Jean-Marc Vallée. Il regista e sceneggiatore canadese, noto per il film ‘Dallas Buyers Club’ e per aver diretto la prima stagione della serie tv ‘Big Little Lies – Piccole grandi bugie”, è decedutoieri nel suo cottage alla periferia di Quebec City (Canada), in circostanze ancora da chiarire. La sua produttrice Nathan Ross ha scritto in una dichiarazione: “Jean-Marc era sinonimo di creatività, autenticità, amava provare a fare le cose in modo diverso. Era un vero artista e un uomo generoso e amorevole. Chiunque abbia lavorato con lui non poteva fare a meno di vedere il talento e la visione che possedeva. Era un amico, un partner creativo e un fratello maggiore per me. Ci mancherà moltissimo, ma ci conforta sapere che il suo bellissimo stile e il suo lavoro d’impatto che ha condiviso con il mondo ...

