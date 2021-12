Cina | pronta una legge che tutela le donne contro le discriminazioni sul lavoro

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Congresso nazionale del popolo, ossia il principale organo legislativo cinese, sta discutendo una proposta diche mira a proteggere i diritti e gli interessi dellesul posto di. Un grande passo in avanti nel Paese del Dragone in fatto dila discriminazione di genere e le molestie sessuali che subisce il genere femminile. Vi raccomandiamo... Afghanistan, i talebani vietano alle(anche) di viaggiare da sole Ad annunciarlo il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, che ha diramato un comunicato che impedisce loro gli spostam... Le nuove normative dovrebbero definire in modo inequivocabile quali sono i ...

cassapronostici : Scommessa pronta Super League Cina martedì 28 dicembre 2021 - cassapronostici : Scommessa pronta Super League Cina domenica 26 dicembre 2021 - cassapronostici : Scommessa pronta Super League Cina sabato 25 dicembre 2021 - GabrieleIuvina1 : RT @ExtremaRatio4: #Pechino ha chiesto alla #Continental di non rifornire più il mercato #cinese di prodotti fabbricati nel suo stabiliment… - Free_thinker_7 : La Cina pronta per lo sbarco sulla Luna: 2026 anno chiave -

Ultime Notizie dalla rete : Cina pronta

CorCom

"I due Paesi sono impegnati in una collaborazione per lo sviluppo congiunto di armi ad alta tecnologia, mentre sul piano energetico, la Russia èa fornire risorse alladopo il 2060, ......." Martyanov ha anche notato che la Russia "capisce la spaccatura con l'Occidente ed èa ...in tutta la Mongolia per fornire fino a 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno alla. ...PECHINO - A Davos si sono arresi. Altrove invece continuano a programmare. A sperare. Nelle prossime settimane saranno molti i tornei, le leghe, le kermesse costretti a fare i conti con l’ennesima on ...Il mondo finge di averlo dimenticato mentre Russia, Cina e Turchia se ne stanno sulla sponda pronte a dividersi i resti dello scempio infinito . Come (giustamente) lo chiama il generale Mario Arpino.