Ciclismo | Enric Mas | “Possiamo raggiungere bellissimi risultati nel 2022”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sesto al Tour de France, terzo alla Vuelta di Spagna: un’annata più che positiva perMas che sembra essere tornato quello che i tifosi spagnoli si aspettavano sin dall’inizio della sua carriera. L’obiettivo ovviamente è quello di far ancora meglio in futuro. L’iberico della Movistar è stato intervistato da Marca: “Quest’anno abbiamo fatto podio alla Vuelta. Non voglio dire che ho dimostrato qualcosa, ma credo che il prossimo anno potrò. Se lavoriamo bene e la squadra è unita, disposta a lavorare,fare cose importanti. Eusebio ha rafforzato il team molto bene, con alcuni buoni ingaggi e credo che si sia nella posizione diobiettivi di livello”., Alejandro Valverde: “Nella testa è come se avessi 23 ...