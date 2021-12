Ciclismo, Amy Pieters rimarrà in coma farmacologia (Di lunedì 27 dicembre 2021) La campionessa olandese Amy Pieters rimarrà in coma farmacologico almeno per altri tre giorni, ha fatto sapere il suo team SD Worx. La ciclista è caduta prima di Natale mentre si allenava con la sua squadra ad Alicante, in Spagna. L’atleta 30enne è stata trasportata in ospedale con un’eliambulanza ed operata per alleviare la pressione sul cervello. Oggi è arrivata la decisione di indurle in coma per almeno altri tre giorni. In una nota ufficiale, il suo team ha spiegato questa decisione: “I medici sottolineano che un riposo extra in questa fase offre maggiori possibilità di recupero. La decisione del coma indotto è stata presa dai medici spagnoli dell’ospedale di Alicante, dopo una consultazione con diversi medici olandesi”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) La campionessa olandese Amyinfarmacologico almeno per altri tre giorni, ha fatto sapere il suo team SD Worx. La ciclista è caduta prima di Natale mentre si allenava con la sua squadra ad Alicante, in Spagna. L’atleta 30enne è stata trasportata in ospedale con un’eliambulanza ed operata per alleviare la pressione sul cervello. Oggi è arrivata la decisione di indurle inper almeno altri tre giorni. In una nota ufficiale, il suo team ha spiegato questa decisione: “I medici sottolineano che un riposo extra in questa fase offre maggiori possibilità di recupero. La decisione delindotto è stata presa dai medici spagnoli dell’ospedale di Alicante, dopo una consultazione con diversi medici olandesi”. SportFace.

