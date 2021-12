“Ci sta pensando…”: calciomercato Cagliari, colpo clamoroso in attacco (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cagliari, occhio al possibile colpaccio di calciomercato: secondo il Corriere dello Sport, il big sarebbe pronto a farci un pensierino Il calciomercato non dorme mai, soprattutto a pochi giorni dal suo start invernale. E in Serie A sono diverse le squadre che sono pronte ad intervenire con decisione, nel corso del prossimo gennaio. Su tutte, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021), occhio al possibile colpaccio di: secondo il Corriere dello Sport, il big sarebbe pronto a farci un pensierino Ilnon dorme mai, soprattutto a pochi giorni dal suo start invernale. E in Serie A sono diverse le squadre che sono pronte ad intervenire con decisione, nel corso del prossimo gennaio. Su tutte, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Angie_Pinkmeup : RT @L3onard___: La settimana scorsa in Romania il popolo ha assaltato il parlamento. Il governo sta pensando di abolire il green pass per i… - AleC226 : RT @L3onard___: La settimana scorsa in Romania il popolo ha assaltato il parlamento. Il governo sta pensando di abolire il green pass per i… - Manzario : RT @L3onard___: La settimana scorsa in Romania il popolo ha assaltato il parlamento. Il governo sta pensando di abolire il green pass per i… - caragli2 : RT @L3onard___: La settimana scorsa in Romania il popolo ha assaltato il parlamento. Il governo sta pensando di abolire il green pass per i… - coppoladi1 : RT @L3onard___: La settimana scorsa in Romania il popolo ha assaltato il parlamento. Il governo sta pensando di abolire il green pass per i… -