Ci sono problemi su Android Auto con Google Maps (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come ormai ben sappiamo, Google Maps su Android Auto è stato progettato per offrire una guida senza interruzioni e senza dover togliere le mani dal volante e quindi toccare lo schermo. Purtroppo, però, recentemente un nuovo bug pare impedisca ad alcuni utenti di avere un'esperienza simile. L'app si aggiorna e si riavvia di continuo mentre l'utente è in modalità di navigazione. Secondo quanto riferito, questo fastidioso bug si verifica ogni 5-10 minuti senza una precisa ragione. Dunque, Google Maps si riavvia in continuazione su Android Auto. Il problema pare si verifichi indipendentemente dallo smartphone Android adoperato. Alcuni utenti interessati e coinvolti in questo problema si sono lamentati sul forum del ...

