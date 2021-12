Christian Vieri ha il Covid | il triste Natale lontano dalla sua Costanza

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Quando pensiamo al, lo immaginiamo sempre pieno di gioia, di amore e di momenti felici da trascorrere in famiglia. Così non è stato per, che, dal momento in cui è risultato positivo al-19, sta trascorrendo questi giorni festivisuae dalle figlie. “In questo strano, mi sa che non saremo gli unici a vivere così”, ha scritto la Caracciolo su Instagram, raccontando che sono “separati in casa”.positivo al-19: ilLa notizia della positività diè stata annunciataCaracciolo, che ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto intimo, ...

Natale in isolamento per Bobo. L'ex attaccante è risultato positivo al Covid e a raccontare le ultime ore in casa è stata ... Purtroppo il nostro si è beccato il virus. Pensavamo di ... Niente brindisi in compagnia, niente chat affollate: Natale da dimenticare per. L'ex attaccante dell'Inter è risultato positivo ad un tampone effettuato prima delle feste ed ora è in isolamento. Lo ha ufficializzato la compagna, Costanza Caracciolo, postando ...