Chiesa: «Voglio vincere tutto alla Juventus. Su Cristiano Ronaldo…» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: ecco le dichiarazioni dell’esterno della Juventus Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Ecco le dichiarazioni dell’esterno della Juventus. OBIETTIVI – «Sono venuto qui con la mentalità di vincere qualsiasi competizione. Ora puntiamo alla Supercoppa contro l’Inter, poi alla Coppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì è tutto da scrivere». BILANCIO FINORA – «Più che positivo. Ma penso solo al 2022 e alla prossima partita. Voglio vincere con la Juve e riportarla in alto». RUOLO – «Sono un’ala. o gioco sempre dove vuole il mister, come contro il Chelsea per sfruttare gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica: ecco le dichiarazioni dell’esterno dellaFedericoha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Ecco le dichiarazioni dell’esterno della. OBIETTIVI – «Sono venuto qui con la mentalità diqualsiasi competizione. Ora puntiamoSupercoppa contro l’Inter, poiCoppa Italia. Per il campionato, vedremo. E siamo agli ottavi di Champions: lì èda scrivere». BILANCIO FINORA – «Più che positivo. Ma penso solo al 2022 eprossima partita.con la Juve e riportarla in alto». RUOLO – «Sono un’ala. o gioco sempre dove vuole il mister, come contro il Chelsea per sfruttare gli ...

