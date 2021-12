Chiara Ferragni e Fedez sui social "Siamo positivi. Il capodanno in casa unica cosa buona" (Di lunedì 27 dicembre 2021) "Siamo positivi al Covid. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare, oggi sono arrivati i risultati e Siamo positivi". Lo annunciano i Ferragnez nelle loro stories di Instagram, rivelando di essere stati contagiati dal virus e di averlo scoperto dopo uno dei test che la coppia effettua regolarmente. Leone e Vittoria, i figli della coppia, per adesso non risultano positivi. "I bambini non si sa come sono negativi, per ora -spiegano- Per questo motivo dobbiamo tenere le mascherine in casa tutto il tempo, non potendo mantenere una distanza da loro dovendoli accudire". "Fortunatamente -tranquillizzano Fedez e Chiara- noi Siamo asintomatici, stiamo tutti bene, la nostra ... Leggi su lastampa (Di lunedì 27 dicembre 2021) "al Covid. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare, oggi sono arrivati i risultati e". Lo annunciano i Ferragnez nelle loro stories di Instagram, rivelando di essere stati contagiati dal virus e di averlo scoperto dopo uno dei test che la coppia effettua regolarmente. Leone e Vittoria, i figli della coppia, per adesso non risultano. "I bambini non si sa come sono negativi, per ora -spiegano- Per questo motivo dobbiamo tenere le mascherine intutto il tempo, non potendo mantenere una distanza da loro dovendoli accudire". "Fortunatamente -tranquillizzano- noiasintomatici, stiamo tutti bene, la nostra ...

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - Bianca34874951 : RT @tempoweb: La #Vanoni stende i #Ferragnez: 'Non sono naturali e veri' #fedez #chiaraferragni #27dicembre #iltempoquotidiano https://t.c… - PaoloCnazione : @angelo33189429 @Paosa8 @Italia7177 Innanzitutto non generalizzare dicendo che tutti quelli che non si sono sottopo… -