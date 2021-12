Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid | “Siamo asintomatici | i bambini sono

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - AttilaAzureRive : RT @Aci_Airport: ?? Dopo Jovanotti, Chiara Ferragni e Fedez anche Gargiulo è risultato positivo al Covid. Informiamo tutti i suoi fan grand… - paolo_r_2012 : RT @LaStampa: Covid, Chiara Ferragni e Fedez sui social: “Siamo positivi” -

Anche Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. L'annuncio è arrivato dal profilo Instagram dell'artista che ha iniziato: "Ciao a tutti. Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi"... "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso"