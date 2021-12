Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: “Siamo asintomatici, i bambini sono negativi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid-19, lo hanno comunicato su Instagram: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto il molecolare. Io e Fede Siamo risultati positivi, i bambini (Leone e Vittoria ndr), non si sa come, sono negativi” hanno detto. Proprio per proteggere i figli, indosseranno le mascherine Ffp2 in casa, per tutto il giorno, come si può vedere anche nelle storie. “Fortunatamente Siamo asintomatici. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene e speriamo continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia a vicenda” ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 dicembre 2021)al-19, lo hanno comunicato su Instagram: “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri. Ieri abbiamo fatto il molecolare. Io e Federisultati, i(Leone e Vittoria ndr), non si sa come,” hanno detto. Proprio per proteggere i figli, indosseranno le mascherine Ffp2 in casa, per tutto il giorno, come si può vedere anche nelle storie. “Fortunatamente. La nostra priorità in questo momento è che istiano bene e speriamo continui così. So che molti di voinella nostra stessa situazione quindi teniamoci compagnia a vicenda” ...

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - Corriere : «I bambini sono negativi, quindi teniamo le mascherine in casa perché non possiamo mantenere le distanze. La nostra… - MeHugIdols : RT @perchetendenza: 'Chiara Ferragni' e 'Fedez': Perché sono risultati positivi al Covid - MILF0NA69 : RT @ellenroselmao: comunico a mia mamma la positività di chiara ferragni e fedez come se fossero nostri parenti -