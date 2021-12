Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: “Leone e Vittoria stanno bene" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con un post su Instagram Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di essere positivi al Covid: i loro figli, per il momento, sono risultatiti negativi al molecolare. Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid: la notizia è stata diffusa dai diretti interessati attraverso un post su Instagram. I Ferragnez hanno annunciato anche che i loro figli, Leone e la piccola Vittoria, sono risultati negativi al molecolare. Chiara Ferragni e Fedez nel video indossano la mascherina ffp2, soprattutto per proteggere Leone e Vittoria, come dicono loro stessi "restiamo con le mascherine in casa per tutelarli". Il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 dicembre 2021) Con un post su Instagramhanno annunciato di essereal: i loro figli, per il momento, sono risultatiti negativi al molecolare.sonoal: la notizia è stata diffusa dai diretti interessati attraverso un post su Instagram. I Ferragnez hanno annunciato anche che i loro figli,e la piccola, sono risultati negativi al molecolare.nel video indossano la mascherina ffp2, soprattutto per proteggere, come dicono loro stessi "restiamo con le mascherine in casa per tutelarli". Il ...

