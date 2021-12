Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio sui social. Ecco come stanno (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid. Entrambi hanno fatto un tampone molecolare, il cui risultato è arrivato oggi. I bambini sono negativi, motivo per il quale Chiara e Fedez dovranno indossare la mascherina tutto il giorno per tutelarli. Fortunatamente sono al momento asintomatici. Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid L’imprenditrice digitale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021)sonoal. Entrambi hanno fatto un tampone molecolare, il cui risultato è arrivato oggi. I bambini sono negativi, motivo per il qualedovranno indossare la mascherina tutto il giorno per tutelarli. Fortunatamente sono al momento asintomatici.alL’imprenditrice digitale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - qn_giorno : #ChiaraFerragni e #Fedez positivi al #Covid: 'Siamo asintomatici, i bambini sono negativi'. - occhio_notizie : 'Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare e siamo risultati positivi me… - attemar7 : Fedez e chiara Ferragni positivi al covid poche settimane dopo la terza dose… il vaccino serve per non finire in os… - ReiKashino : RT @ciropellegrino: E anche #Ferragni e #Fedez positivi a #COVID19, lo dicono loro nelle story Ig. -