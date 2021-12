Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: l’annuncio su Instagram (Di lunedì 27 dicembre 2021) Chiara Ferragni e Fedez dopo un tampone molecolare hanno avuto l’esito: indossano la mascherina anche in casa Continua purtroppo la corsa di Omicron nel nostro paese che colpisce sempre più persone. In queste ore anche Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid. Ferragnez positivi al Covid (screen Instagram)“Come potrete intuire, siamo positivi”, dicono i due in un video pubblicato su Instagram. Entrambi indossano le mascherine Ffp2 in casa. Ha spiegato che ogni giorno si stavano sottoponendo ai test e purtroppo poco fa hanno avuto l’esito che non avrebbero voluto ricevere a seguito di un tampone molecolare. I figli Leone e Vittoria sono ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021)dopo un tampone molecolare hanno avuto l’esito: indossano la mascherina anche in casa Continua purtroppo la corsa di Omicron nel nostro paese che colpisce sempre più persone. In queste ore anchesonoal. Ferragnezal(screen)“Come potrete intuire, siamo”, dicono i due in un video pubblicato su. Entrambi indossano le mascherine Ffp2 in casa. Ha spiegato che ogni giorno si stavano sottoponendo ai test e purtroppo poco fa hanno avuto l’esito che non avrebbero voluto ricevere a seguito di un tampone molecolare. I figli Leone e Vittoria sono ...

