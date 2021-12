Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid-19: come stanno i figli Leone e Vittoria? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle storie Instagram di Fedez aka Federico Lucia un annuncio che non avremmo voluto ascoltar, lui e Chiara Ferragni sono positivi al Covid-19. come stanno i figli? Fonte Foto InstagramUn Natale insolitamente in solitaria quello di Chiara Ferragni e Federico Lucia, la coppia ha lasciato la casa condivisa con la famiglia per fare rientro a Milano già da diversi giorni a causa di un malanno della piccola casa. Nell’attico milanese i quattro hanno festeggiato le recenti festività e atteso Babbo Natale, tuttavia nella mattina di oggi è arrivata una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: la coppia è positiva al Covid-19. Valentina Ferragni, cicatrice: il segno di ... Leggi su chenews (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nelle storie Instagram diaka Federico Lucia un annuncio che non avremmo voluto ascoltar, lui esonoal-19.? Fonte Foto InstagramUn Natale insolitamente in solitaria quello die Federico Lucia, la coppia ha lasciato la casa condivisa con la famiglia per fare rientro a Milano già da diversi giorni a causa di un malanno della piccola casa. Nell’attico milanese i quattro hanno festeggiato le recenti festività e atteso Babbo Natale, tuttavia nella mattina di oggi è arrivata una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: la coppia è positiva al-19. Valentina, cicatrice: il segno di ...

