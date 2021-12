Chiara Ferragni e Fedez hanno il Covid: “I bambini per ora sono negativi”. L’annuncio sui social (Di lunedì 27 dicembre 2021) È stato Fedez ad annunciarlo una manciata di minuti fa nelle sue storie di Instagram: lui e la moglie Chiara Ferragni sono positivi al Covid. negativi, invece, i due figli Vittoria e Leone. “Ora dobbiamo stare con le mascherine ffp2 in casa per cercare di tutelare più possibile i nostri figli”, ha spiegato il cantante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 dicembre 2021) È statoad annunciarlo una manciata di minuti fa nelle sue storie di Instagram: lui e la mogliepositivi al, invece, i due figli Vittoria e Leone. “Ora dobbiamo stare con le mascherine ffp2 in casa per cercare di tutelare più possibile i nostri figli”, ha spiegato il cantante. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

