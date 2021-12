Chi sostituirà Manolas? Il nuovo difensore potrebbe arrivare dal Chelsea

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Sono giunti interessanti aggiornamenti dall’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’ per quanto riguarda le ultimissime notizie di calciomercato del Napoli. In seguito all’addio di Kostas(tornato in Grecia all’Olympiacos) e per sopperire alla pesante assenza del ‘comandante’ Kalidou Koulibaly per infortunio (peraltro prossimo alla partenza per la Coppa d’Africa), in vista della sessione di mercato di gennaio il club di Aurelio De Laurentiis dovrà, per forze maggiori, acquistare uncentrale. A quanto pare, gli azzurri sono pronti a chiudere il primo colpo. Il Napoli si è ormai messo a lavoro per un centrale di difesa e tanti sono i nomi scritti dal ds Cristiano Giuntoli sulla sua lista. Uno di questi in particolare sarebbe pronto ad atterrare nella città partenopea, sponda. Stando alle ultime notizie giunte, ...