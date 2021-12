Chi è la conduttrice Melissa Greta Marchetto? Chi è il fidanzato? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Magazzini Musicali è un programma che è riuscito a riscuotere un certo apprezzamento in questo 2021. In onda su Rai 2 (e su Radio 2) tutti i sabati, Magazzini Musicali è condotto da Melissa Greta Marchetto, affiancata da Gino Castaldo. La buona riuscita della trasmissione è dovuta anche alla bravura della Marchetto, che si è fatta strada dopo una lunga esperienza con altri programmi. L’esordio, dopo aver conseguito la laurea in Beni Culturali all’Università degli Studi di Milano, è arrivato con Deejay TG, il notiziario di Deejay TV, che ha diretto dal 2009 al 2015. Da quel momento in poi la carriera di Melissa Greta Marchetto è decollata: l’abbiamo vista in Quelli che il calcio e anche alla conduzione del Premio Bellisario su Rai Due. Su Rai Radio 2 ha diretto la ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Magazzini Musicali è un programma che è riuscito a riscuotere un certo apprezzamento in questo 2021. In onda su Rai 2 (e su Radio 2) tutti i sabati, Magazzini Musicali è condotto da, affiancata da Gino Castaldo. La buona riuscita della trasmissione è dovuta anche alla bravura della, che si è fatta strada dopo una lunga esperienza con altri programmi. L’esordio, dopo aver conseguito la laurea in Beni Culturali all’Università degli Studi di Milano, è arrivato con Deejay TG, il notiziario di Deejay TV, che ha diretto dal 2009 al 2015. Da quel momento in poi la carriera diè decollata: l’abbiamo vista in Quelli che il calcio e anche alla conduzione del Premio Bellisario su Rai Due. Su Rai Radio 2 ha diretto la ...

Advertising

rosydandrea1 : RT @FinelliRomolo: @heather_parisi Si vergogni il tizio che ha scritto assurdità e la conduttrice culinaria per aver applaudito!!!!! I no q… - infoitcultura : Monica Setta, la conduttrice Rai ha un nuovo amore: ecco chi è - 361_magazine : Grave lutto per l'ex gieffina e conduttrice del format Casa Chi Rosalinda Cannavò - SebastianoSidot : @peregopaola Perchè non lo rifanno, magari tu di nuovo conduttrice.... mi piaceva tanto come programma.... è quando… - giancarlomazza : @Ariachetira Continua la maleducazione della conduttrice che continua ad interrompere chi anche in errore ha diritt… -