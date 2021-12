Chi è Federica Calemme? Età, fidanzato e Instagram (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su Federica Calemme, concorrente al GF Vip 6. Età, origini, fidanzato e Instagram. Chi è Federica Calemme Nome e Cognome: Federica CalemmeData di nascita: 4 febbraio 1996Luogo di Nascita: Casalnuovo di NapoliEtà: 25 anniAltezza: 1,70 cmPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Influencer e modellafidanzato: Informazione non disponibileFigli: Non ha figliTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @Federica Calemme Federica Calemme biografia, età e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su, concorrente al GF Vip 6. Età, origini,. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 4 febbraio 1996Luogo di Nascita: Casalnuovo di NapoliEtà: 25 anniAltezza: 1,70 cmPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Influencer e modella: Informazione non disponibileFigli: Non ha figliTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo: @biografia, età e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

lamiasera : Per chi vuole entrare è stato creato il gruppo telegram su Gianmaria e Federica per entrare cliccate qui - CHENBAE45959461 : RT @OverpartyC: Indovinate chi dei 4 è scordinato anche in acqua? Ovvimanete Barù, Davide e Federica.. Gianmaria sta andando alla grande… - negrolover31 : RT @ChiaradeMart: Buonasera chi mi fa compagnia? Sono Federica da Ravenna - Emanuel72607325 : Mo te lo dico io il finale. Quando Sophie si renderà conto di chi ha perso (Gianmaria) lo vedrà fidanzato con Feder… - misterj1995 : RT @OverpartyC: Indovinate chi dei 4 è scordinato anche in acqua? Ovvimanete Barù, Davide e Federica.. Gianmaria sta andando alla grande… -