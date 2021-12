Che mistero Belen e Antonino: dopo la vigilia insieme lui non c’è sulla neve (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un vero mistero quello di Belen e Antonino insieme o separati per sempre o forse è tutto molto semplice. Belen Antonino Spinalbese il giorno della vigilia di Natale erano insieme e hanno anche fatto in modo che tutti lo sapessero. Hanno pubblicato storie molto simili ma mai una foto insieme, nemmeno un’immagine mostrata per errore. La showgirl argentina è innamoratissima della sua piccola Luna, pubblica spesso storie con lei. Antonino lo fa appena può, ogni volta che è con sua figlia, ogni volta che la incontra. Emozionato Spinalbese le ha dedicato un post pieno d’emozione: “Il tuo primo Natale” poi Belen è partita per una bellissima vacanza sulla neve con la sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un veroquello dio separati per sempre o forse è tutto molto semplice.Spinalbese il giorno delladi Natale eranoe hanno anche fatto in modo che tutti lo sapessero. Hanno pubblicato storie molto simili ma mai una foto, nemmeno un’immagine mostrata per errore. La showgirl argentina è innamoratissima della sua piccola Luna, pubblica spesso storie con lei.lo fa appena può, ogni volta che è con sua figlia, ogni volta che la incontra. Emozionato Spinalbese le ha dedicato un post pieno d’emozione: “Il tuo primo Natale” poiè partita per una bellissima vacanzacon la sua ...

Advertising

Pontifex_it : Il mistero del #Natale è il mistero di Dio che viene nel mondo attraverso la via dell’umiltà. - virginia2668 : @enzobianchi7 c’è questa linea di mistero e di fuoco che è il respiro del mondo, e il respiro continuo del mondo è… - virginia2668 : @enzobianchi7 Dammi la tua mano: voglio dirti ora come sono entrata nell’inespresso che da sempre è la mia ricerca… - trusco1973 : @neverajoy17 Ho cominciato Dark... che dopo Breaking Bad è catalogata come miglior serie TV. Sono quasi alla fine d… - Anto70007062 : RT @a_saba78: Non dire che, esaurito il suo tesoro, priva di argomenti, la lira divenne muta. Potrebbero non esserci poeti ma sempre ci sar… -