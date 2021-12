Che fine ha fatto Sofia Vergara? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ha interpretato per ben undici anni Gloria Delgado in Modern Family, dimostrando che le donne belle e sexy possono non solo stregare ma anche far sorridere il pubblico. Sofia Vergara deve decisamente tanto a questa sit-com cult che ha messo ancora più a fuoco le sue doti di attrice, prima forse troppo spesso oscurate dalla sua fisicità prorompente, anche se ci sono dei suoi personaggi ben scolpiti nell'immaginario collettivo come Madame Desdemona nel film Machete Kills di Robert Rodriguez. Modern Family, poi, le ha portato nel 2017 un People's Choice Award e le ha permesso di diventare una delle star più pagate della tv). Nel 2020 lo show ha detto addio ai suoi telespettatori e da quel momento si sono un po' perse le tracce anche di Sofia. Per fortuna è molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, dove condivide ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ha interpretato per ben undici anni Gloria Delgado in Modern Family, dimostrando che le donne belle e sexy possono non solo stregare ma anche far sorridere il pubblico.deve decisamente tanto a questa sit-com cult che ha messo ancora più a fuoco le sue doti di attrice, prima forse troppo spesso oscurate dalla sua fisicità prorompente, anche se ci sono dei suoi personaggi ben scolpiti nell'immaginario collettivo come Madame Desdemona nel film Machete Kills di Robert Rodriguez. Modern Family, poi, le ha portato nel 2017 un People's Choice Award e le ha permesso di diventare una delle star più pagate della tv). Nel 2020 lo show ha detto addio ai suoi telespettatori e da quel momento si sono un po' perse le tracce anche di. Per fortuna è molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram, dove condivide ...

rubio_chef : Mi chiedo quando l’“antisemitismo” starnazzato da suprematisti ebraici e sionisti, smetterà di essere considerato e… - robertosaviano : Nell'indifferenza, questo fine settimana sono annegate 163 persone al largo della #Libia. Morti evitabili con le on… - borghi_claudio : So che molti preferirebbero vederla in modo più ideale ma la realtà è questa. Da soli non potevamo fare niente, è b… - Thalon1977 : @iltirreno I vetri antiproiettile glieli han forniti perché temono che i secondini non possano apprezzare il suo fine umorismo? - StefaniaStradi1 : @matteosalvinimi Siete complici anche voi della lega ...avete fatto un po' di rumore in passato, ma alla fine siete… -