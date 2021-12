Che cosa abbiamo fatto nel 2021 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un altro anno è trascorso e Facta ha cercato di raccontare al meglio ai suoi lettori ciò che è accaduto da gennaio a dicembre 2021, lavorando quotidianamente per un’informazione corretta e verificata. Oltre a scrivere articoli in risposta alle segnalazioni dei nostri utenti abbiamo anche registrato più di 40 episodi del podcast che realizziamo settimanalmente insieme ai colleghi di Pagella Politica, avviato progetti e instaurato delle nuove collaborazioni che ci permettono di avere un’idea più chiara dello stato della disinformazione italiana. Siamo diventati membri dell’International Fact-Checking Network e firmatari del suo Codice dei principi, e siamo anche diventati una testata registrata. È giunto dunque il tempo di tirare le somme insieme a voi lettori, parte essenziale di ciò che abbiamo fatto nel ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 dicembre 2021) Un altro anno è trascorso e Facta ha cercato di raccontare al meglio ai suoi lettori ciò che è accaduto da gennaio a dicembre, lavorando quotidianamente per un’informazione corretta e verificata. Oltre a scrivere articoli in risposta alle segnalazioni dei nostri utentianche registrato più di 40 episodi del podcast che realizziamo settimanalmente insieme ai colleghi di Pagella Politica, avviato progetti e instaurato delle nuove collaborazioni che ci permettono di avere un’idea più chiara dello stato della disinformazione italiana. Siamo diventati membri dell’International Fact-Checking Network e firmatari del suo Codice dei principi, e siamo anche diventati una testata registrata. È giunto dunque il tempo di tirare le somme insieme a voi lettori, parte essenziale di ciò chenel ...

