C'era una volta il turismo in Italia: tutti i drammatici dati (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic – C'era una volta il turismo in Italia, un settore in grado di generare milioni di occupati. C'era una volta, perché osservando i disastrosi numeri attuali – evidenziati da un'indagine di Confcommercio, realizzata in collaborazione con SWG e su dati Istat e BankItalia – l'ultimo anno ne ha decretato il de profundis. Il 2021 si chiuderà difatti con un crollo a dir poco impressionante: -60 milioni di arrivi e -120 milioni di presenze rispetto al 2019. Giù anche i viaggi degli Italiani all'estero: -13 milioni. turismo in Italia: il tracollo sotto l'albero E se guardiamo alle attuali festività natalizie, ci accorgiamo quanto pesino le restrizioni introdotte dal governo.

