Cento turisti britannici respinti dall’Austria | non avevano fatto terza dose o test molecolare

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Un centinaio disi sono visti rifiutare l’ingresso in Tirolo dalle autorità austriache, a causa della nuove restrizioni di viaggio connesse alla variante Omicron del Sars-CoV-2. Secondo la polizia di Innsbruck, i viaggiatori noncon sé le prove di aver effettuato ladi vaccinazione contro la Covid-19 o l’esito negativo di un, quando sono arrivati ieri all’aeroporto di Innsbruck. La maggior parte di loro è rientrata immediatamente nel Regno Unito. In Austria sono in vigore nuove regole per gli ingressi da sabato scorso, per i visitatori provenienti da Gran Bretagna, Olanda, Danimarca e Norvegia, a causa dei casi di Omicron in quei Paesi. I viaggiatori provenienti dalle aree in cui circola la variante devono mettersi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cento turisti

Il Secolo d'Italia

...che queste somme verranno investite anche per migliorare i servizi dell'accoglienza aie la ... tenuto conto della ripresa del flusso crocieristico che nel 2022 prevede l'attracco di oltre......che queste somme verranno investite anche per migliorare i servizi dell'accoglienza aie la ... tenuto conto della ripresa del flusso crocieristico che nel 2022 prevede l'attracco di oltre...Ottanta visitatori messi in isolamento dalle autorità. La località in Lapponia lamenta costi sanitari in crescita esponenziale ...Soddisfazione per le vacanze di Natale, preoccupazione per il dopo. Se i turisti «di prossimità» non si faranno attendere nelle località sciistiche bresciane, dove negli alberghi è già annunciato il s ...