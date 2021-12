Cenerentola film stasera in tv 27 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 27 dicembre 2021) Cenerentola è il film stasera in tv lunedì 27 dicembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cenerentola film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Cinderella GENERE: Famiglia, Sentimentale ANNO: 2015 REGIA: Kenneth Branagh cast: Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert DURATA: 112 Minuti Cenerentola film stasera in tv: trama La ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021)è ilin tv lunedì 272021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Cinderella GENERE: Famiglia, Sentimentale ANNO: 2015 REGIA: Kenneth Branagh: Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert DURATA: 112 Minutiin tv:La ...

mrscsra : RT @stressedfra: non importa quanti anni hai, durante il periodo natalizio tornerai sempre bambino riguardando i film disney ?? #Maleficent… - _farfalla_rosa_ : RT @chiaramiyy: Finalmente oggi trasmettono Cenerentola, il mio comfort movie per eccellenza, il più aesthetic, il film che ho visto tremil… - checcaciri : RT @stressedfra: non importa quanti anni hai, durante il periodo natalizio tornerai sempre bambino riguardando i film disney ?? #Maleficent… - salvinibloccam1 : Non si fa mai un cazzo in tv e invece stasera mandano in onda Cenerentola con Cate Blanchett che fa schifo come fil… - hugmeesposito : RT @chiaramiyy: Finalmente oggi trasmettono Cenerentola, il mio comfort movie per eccellenza, il più aesthetic, il film che ho visto tremil… -