Cenerentola | Dante o Sapore di Natale? La tv del 27 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 27su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “”. Dopo la morte della madre, suo padre si risposa e, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Improvvisamente, anche il padre muore esi ritrova alla mercé delle tre donne gelose e malvage che la trattano alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci. Nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte, che le raccomandava di “avere coraggio ed essere gentile”. Dopo L’incontro con un affascinante straniero nel bosco, creduto un semplice apprendista del Palazzo Reale,sente di aver incontrato la sua anima gemella… RaiDue ...