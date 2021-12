C’è il nome del quindicesimo eliminato al GF Vip 6: il pubblico ha deciso (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prime anticipazioni riguardanti la nuova puntata del GF Vip 6. Infatti spunta il nome del 15esimo eliminato: scopriamo chi sarà. I telespettatori di Canale 5 sono pronti a godersi un’altra puntata del GF Vip 6. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta crescendo settimana dopo settimana. Inizialmente infatti la trasmissione ha sofferto l’enorme successo della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prime anticipazioni riguardanti la nuova puntata del GF Vip 6. Infatti spunta ildel 15esimo: scopriamo chi sarà. I telespettatori di Canale 5 sono pronti a godersi un’altra puntata del GF Vip 6. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta crescendo settimana dopo settimana. Inizialmente infatti la trasmissione ha sofferto l’enorme successo della L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

riccardoweiss : RT @modamanager: @liliaragnar @albiuno TANTI Genuini '#Grazie', valente Avv. @GiulioMarini2, a nome e per c/ di Coll. ed Amici, Imprendit.… - theferroniz : io ogni tanto lo devo dire che nel mio nome c’è un po’ di MARco e un po’ di tiZIAno ?????????????? - bee_yuzupon : @tisthedamnFra Forse c'è un un nome per questo genere musicale ma io non lo conosco ?????? - alexandro240461 : @_I_l_e_a_n_a_ Ottimo esempio detto da Putin che quando in Russia vai a votare c'è solo il suo nome .....prima di s… - fabietto68 : Antonio Paolucci (ex Direttore dei musei Vaticani) il 27 dicembre 2013, davanti alla necropoli imperiale, disse: 'Q… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è nome La Fiorentina pensa già all’estate: C’è un nome in pole position per sostituire Vlahovic fiorentinanews.com