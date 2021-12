“CATTIVISSIM*” Rai Play con Caterina Balivo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dal 27 dicembre al 1° gennaio, su Rai Radio 2 andrà in onda il programma “” die Saverio Raimondo. La trasmissione anche in Visual su Raicoprirà la fascia oraria dalle ore 16 alle 17. Un appuntamento in cui la presentatrice indagherà sulla “cattiveria”, con gli interventi del collega. “”, i lati della cattiveria senza generi Il programma radiofonico pone al pubblico l’interrogativo sull’essenza di bontà o perfidia, temi opposti che coinvolgono gli ospiti, tra risate, musica ed umorismo. In realtà “” incentra uno spettacolo d’intrattenimento musicale, tra confessioni e divertimento. Un’esortazione a riflettere sulla natura reale, di come le persone possano distinguersi nella società tra buoni o cattivi. Ma ...

È stata lei stessa a rivelare che prestissimo i suoi fan potranno vederla su Rai Radio 2 accanto al ... più nella pelle " Attenzione! Da lunedì non prendete impegni per merenda perché c'è CATTIVISSIM* , con l'asterisco perché la cattiveria è trasversale e non ha generi, è il nuovo programma di Rai Radio2 con Caterina Balivo e Saverio Raimondo . In onda su Radio2 (e in Visual su...