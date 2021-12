Castillejo resta in uscita | le piste in ballo per l' addio al Milan

Advertising

ildumba : @marcullo02 Lascia stare la fonte. Una notizia così mica significherebbe che arrivi qualcuno, significa solo che re… - Traglius : #castillejo RESTA AL MILAN ! Per il semplice fatto che essendo privo di muscoli è altamente improbabile che si poss… - MilanLiveIT : ??#Milan - #Castillejo è uno dei calciatori nel mirino del #Genoa! -

Ultime Notizie dalla rete : Castillejo resta

... francese naturalizzato statunitense in forza allo Young Boys, e il milanista Samu, ... Fares e Touré , con Ekuban che, nonostante l'ampio utilizzo,in bilico. (Getty Images) tutte le ...A proposito dei rossoneri: la prioritàsempre un centrale per rimpiazzare l'infortunato Kjaer ... Lavori in corso, mentre in uscita ci sono Conti (cercato da Empoli e Samp) e(piace al ...L'avventura di Samu Castillejo al Milan sembrerebbe ormai essere arrivata ai titoli di coda. Il laterale spagnolo attualmente in rossonero sarebbe finito nella lista delle cessioni. Finora l'ex Villar ...Chi arriva al Genoa a gennaio? Non solo Piccoli, ha aggiornato in merito La Gazzetta dello Sport: “In queste ore sanno andando avanti i contatti com il tedesco Amin Younes, oggi all’Eintracht Francofo ...