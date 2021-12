Advertising

Mediagol : Castagnini: “Somma? Verrà valutato. Rinnovi vanno meritati, chi è in scadenza…” -

ORE 16.32 -: 'è sempre stato a disposizione. A inizio anno era in uscita e non siamo riusciti a venderlo, adesso rimane a discrezione dell'allenatore'. ORE 16.33 - Baldini: 'In cosa ...non è riuscito a concludere , anche , ma poi nell'ultima ora ha ripreso le ...e Crivello, alla fine, sono rimasti e ora bisognerà valutare bene che soluzione intraprendere con i due ...Le parole del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, durante la presentazione del nuovo tecnico rosanero Silvio Baldini ...Giorno importante per l’imminente futuro del Palermo. Oggi infatti è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister rosanero: Silvio Baldini. Il direttore sportivo Renzo Castag ...