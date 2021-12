Caso Osimhen – La Nigeria chiama | ma lo staff medico frena

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Osimhen

Cristiano Giuntoli © LaPresseKoulibaly, Anguissa,e Ounas mancheranno per la coppa d'Africa,... Nel primo, come raccontato da Calciomercato.it il Napoli può anticipare i tempi su Reinildo ...Commenta per primo Uninternazionale che preoccupa il Napoli. Come ampiamente prevedibile la Nigeria ha inserito Victornella lista dei convocati per la Coppa d'Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al ...Victor Osimhen – Arriva la convocazione in Coppa d’Africa per il nigeriano. Lo staff medico non è convinto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è accaduto proprio quello che ...Tra voglia di tornare in campo e cautela nel non correre troppo, è iniziata la settimana decisiva per capire se Victor Osimhen ce la farà per la Coppa d'Africa: l 'attaccante nigeriano si trova già a ...