Carlotta De Rossi morta nell'incidente stradale: chi era la studentessa (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il dramma di di Villorba, una comunità sotto choc. Grande dolore in Veneto per un'altra giovane vita spezzata a causa di un gravissimo incidente stradale sulle strade della Regione: nelle scorse ore, è deceduta sul colpo la giovane Carlotta De Rossi, residente a Villorba. La ragazza aveva solo 18 anni. Al momento dello schianto in cui ha perso la vita, la giovanissima donna si trovava assieme a tre amici, tutti di 20 anni. Lei ha avuto la peggio, mentre gli altri tre occupanti del mezzo sono rimasti solo lievemente feriti nell'impatto tragico e violentissimo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Incidenti stradali in Sicilia: due vittime nelle ultime 24 ore Sul posto, dopo l'incidente, sono giunti i sanitari del Suem 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza. Lo schianto tragico è ...

