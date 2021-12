Carlo Domingo, chi è il fidanzato di Soleil Sorge: età, lavoro, vita privata e Instagram (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip, reality di successo di Canale 5, da settimane ormai sta appassionando milioni di telespettatori. E continuerà a farlo ancora per diversi mesi. Ma è soprattutto la storia tra Alex Belli e Soleil Sorge ad appassionare, con i riflettori puntati da settimane sulla loro amicizia speciale, su quella ‘chimica artistica’ che non hanno mai nascosto. E se Alex ha fuori una moglie, la venezuelana Delia Duran, Soleil sembrerebbe essere fidanzata con un ragazzo ‘misterioso’ che ora ha finalmente un nome. Il presunto compagno è Carlo Domingo: ma chi è? Quanti anni ha? E come avrà reagito ai baci passionali (seppur definiti cinematografici) tra Soleil e Alex? Leggi anche: GF Vip 2021, Delia Duran lascia la casa di Alex Belli: il messaggio su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip, reality di successo di Canale 5, da settimane ormai sta appassionando milioni di telespettatori. E continuerà a farlo ancora per diversi mesi. Ma è soprattutto la storia tra Alex Belli ead appassionare, con i riflettori puntati da settimane sulla loro amicizia speciale, su quella ‘chimica artistica’ che non hanno mai nascosto. E se Alex ha fuori una moglie, la venezuelana Delia Duran,sembrerebbe essere fidanzata con un ragazzo ‘misterioso’ che ora ha finalmente un nome. Il presunto compagno è: ma chi è? Quanti anni ha? E come avrà reagito ai baci passionali (seppur definiti cinematografici) trae Alex? Leggi anche: GF Vip 2021, Delia Duran lascia la casa di Alex Belli: il messaggio su ...

Advertising

BrjpRadio : Carlo Maria Giulini, Plácido Domingo & Vienna Philharmonic - Rigoletto, Act III: 'La donna è mobile' #nowplaying on BRJP radio - Elisa60388018 : RT @MattiaTina: Carlo Domingo sta a Soleil come Caltagirone sta a Pamela Prati. #gfvip - NinaNigro86 : @MarcoReds98 Carlo Domingo, 27 anni, di origini siciliane ma vive e lavora a Milano, proprietario della Domingo Com… - Elisa60388018 : RT @MarcoReds98: Pensateci questo Carlo Domingo è la persona perfetta come copertura per Soleil. Non ha social, nessuno lo ha mai paparazza… - aur24 : RT @MattiaTina: Carlo Domingo sta a Soleil come Caltagirone sta a Pamela Prati. #gfvip -