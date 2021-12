Carceri: muore dopo aver perso 25 chili di peso, inchiesta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Diceva di non riuscire a mangiare ma gli operatori del carcere credevano che simulasse. Antonio Raddi, detenuto alle Vallette di Torino, morì il 30 dicembre 2019 a 28 anni per una infezione polmonare ...

Carceri, muore dopo aver perso 25 kg, inchiesta a Torino

