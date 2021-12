Capodanno tra le norme anti Covid: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come già accaduto lo scorso Capodanno, anche per i festeggiamenti del 2022 il grande protagonista rimane il Covid: vediamo cosa è consentito fare secondo il Decreto festività. Gli italiani si apprestano a vivere il secondo Capodanno di fila all’insegna delle norme anti Covid. Nonostante questa volta le regole stabilite dal governo siano meno severe rispetto alle feste del 2021, quando l’Italia era in zona rossa, il benvenuto al nuovo anno dovrà rispettare le precise restrizioni introdotte per il contenimento dei contagi e per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività sociali. Antonio Masiello/Getty ImagesA stabilire cosa si potrà fare e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Come già accaduto lo scorso, anche per i festeggiamenti del 2022 il grande protagonista rimane il: vediamoè consentitosecondo il Decreto festività. Gli italiani si apprestano a vivere il secondodi fila all’insegna delle. Nonostante questa volta le regole stabilite dal governo siano meno severe rispetto alle feste del 2021, quando l’Italia era in zona rossa, il benvenuto al nuovo anno dovrà rispettare le precise restrizioni introdotte per il contenimento dei contagi e per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività sociali. Antonio Masiello/Getty ImagesA stabiliresi potràe ...

Agenzia_Ansa : Capodanno difficile per i locali e le discoteche. Tra il 28 e il 31 dicembre bisognerà aver fatto la terza dose del… - luvertigo : Ritorno al futuro >> al @cinema_odissea dal 28 al 31 dicembre (h 16) con 4 gioielli dell’#animazione tra #Natale e… - ariolele : RT @Luca_Arioli: Tra Natale e Capodanno sbarchi senza sosta ma per il Governo è tutto ok... - romvantic : RT @giuggiuu: Tra 5 giorni è Capodanno e io sono ancora rimasta al 2019 - 1stladyofgrunge : i giorni tra natale e capodanno sono quel periodo bellissimo in cui passo tutto il giorno a mangiare avanzi e guard… -