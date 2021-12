Capodanno in Musica: tutti gli ospiti della kermesse su Canale 5 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ecco chi sono gli ospiti di Capodanno in Musica, kermesse condotta da Federica Panicucci su Canale 5 Il 31 dicembre 2021 andrà in onda Capodanno in Musica, kermesse condotta da Federica Panicucci con Albano Carrisi su Canale 5. In contemporanea con L’Anno che verrà, tanti artisti si esibiranno sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari in attesa del 2022. Inizialmente la location dello show doveva essere Piazza Prefettura, ma il sindaco Antonio Decaro ha comunicato che non era un’ottima idea per via dell’emergenza Covid. Non mancheranno quindi Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9,Fede Rossi,Sylvestre, Sottotono, Tecla+Alfa, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ecco chi sono glidiincondotta da Federica Panicucci su5 Il 31 dicembre 2021 andrà in ondaincondotta da Federica Panicucci con Albano Carrisi su5. In contemporanea con L’Anno che verrà, tanti artisti si esibiranno sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari in attesa del 2022. Inizialmente la location dello show doveva essere Piazza Prefettura, ma il sindaco Antonio Decaro ha comunicato che non era un’ottima idea per via dell’emergenza Covid. Non mancheranno quindi Annalisa, Atzei, Boomdabash, Casillo, Cedraux, Damante, Roby Facchinetti, Fogli, Gemelli Diversi, Mamacita, Emma Muscat, Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9,Fede Rossi,Sylvestre, Sottotono, Tecla+Alfa, ...

Advertising

_machedavero_ : I veglioni di capodanno mi hanno sempre fatto stracagare, per la musica di merda e la marea di figli di papá che ci… - irene26145995 : RT @B3NFRnews: @fedefederossi sarà ospite al ‘Capodanno in Musica’ che si terrà Venerdì 31 dicembre al Teatro Petruzzelli di Bari dalle ore… - Adriano62557979 : #tamponi #Capodanno #vaccino #musica e #virologi vari #novax - redazionerumors : Capodanno in Musica: tutti gli ospiti di Federica Panicucci nella notte di Canale 5 #federicapanicucci #Capodanno - biebvgomez : non sono una mega fan dì taylor swift ma amo la sua musica e butto lì,annuncia o speak now o taylor swift a capodan… -