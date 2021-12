Capodanno in musica: la Mediaset si prepara alla notte del 31 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Annunciati gli ospiti ufficiali per l’attesissimo evento di “Capodanno” su Canale 5. Ecco cosa la Mediaset ha riservato in programma per la notte di San Silvestro Venerdì 31 dicembre 2021: dopo la pausa obbligata dello scorso anno e sotto stretta osservanza dei protocolli anti covid-19, torna il grande Capodanno di Canale 5 ospitato a Bari nella cornice unica del Teatro Petruzzelli. A condurre la serata sarà Federica Panicucci, indiscussa regina della notte di Capodanno firmata Mediaset, con la partecipazione speciale di Al Bano, uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno ... Leggi su zon (Di lunedì 27 dicembre 2021) Annunciati gli ospiti ufficiali per l’attesissimo evento di “” su Canale 5. Ecco cosa laha riservato in programma per ladi San Silvestro Venerdì 31 dicembre 2021: dopo la pausa obbligata dello scorso anno e sotto stretta osservanza dei protocolli anti covid-19, torna il grandedi Canale 5 ospitato a Bari nella cornice unica del Teatro Petruzzelli. A condurre la serata sarà Federica Panicucci, indiscussa regina delladifirmata, con la partecipazione speciale di Al Bano, uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana, insieme agli artisti che nell’ultima stagione hanno ...

