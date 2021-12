Capodanno: dal cenone alle piazze, cosa si può fare e cosa no con le nuove regole (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarà un ultimo dell’anno senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiuse. Nessuna limitazione invece per gli spostamenti: ci si potrà spostare verso altri Comuni e altre Regioni rispetto a quelle di residenza. Si potranno raggiungere anche le seconde case Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarà un ultimo dell’anno senza eventi pubblici e con sale da concerto e discoteche chiuse. Nessuna limitazione invece per gli spostamenti: ci si potrà spostare verso altri Comuni e altre Regioni rispetto a quelle di residenza. Si potranno raggiungere anche le seconde case

