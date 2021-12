Capodanno 2022 a Roma, cosa fare il 31 dicembre ed il 1 gennaio: mercatini, musei, concerti ed eventi in programma (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma. Il Concertone di Capodanno è già stato annullato da qualche settimana. Omicron avanza imperterrita e spaventa sia i cittadini che la giunta comunale. Proprio per questo si è optato per ridurre al minimo le occasioni di contatto e contagio ora la popolazione. Tuttavia, non tutto è perduto. Se il virus attacca, allora la città di Roma risponde, e lo fa con la cultura. L’arte qui nella Capitale, di fatto, non si ferma. Proseguono le mostre e dal 1° gennaio prenderà vita anche l’evento Capodarte 2022. Al via allora: musei, biblioteche, cinema e teatri a disposizione del pubblico per trascorrere un Capodanno in compagnia della cultura e dell’arte. Il primo dell’anno, infatti, a partire dalle 15, tutti i siti della cultura spalancheranno le loro porte, per lo più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021). Il Concertone diè già stato annullato da qualche settimana. Omicron avanza imperterrita e spaventa sia i cittadini che la giunta comunale. Proprio per questo si è optato per ridurre al minimo le occasioni di contatto e contagio ora la popolazione. Tuttavia, non tutto è perduto. Se il virus attacca, allora la città dirisponde, e lo fa con la cultura. L’arte qui nella Capitale, di fatto, non si ferma. Proseguono le mostre e dal 1°prenderà vita anche l’evento Capodarte. Al via allora:, biblioteche, cinema e teatri a disposizione del pubblico per trascorrere unin compagnia della cultura e dell’arte. Il primo dell’anno, infatti, a partire dalle 15, tutti i siti della cultura spalancheranno le loro porte, per lo più ...

