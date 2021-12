Capodanno 2021: che cosa guardare nei palinsesti Tv? (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo aver smaltito il pranzo di Natale e di Santo Stefano si pensa già al veglione di Santo Silvestro. Preparata la cena si pensa a divertirsi tutti in famiglia tra balli, canti e tanti sorrisi. Ma sapete cosa propongono i palinsesti per il Capodanno 2021? se la risposta è negativa vi proponiamo una lunga carrellata Leggi su periodicodaily (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo aver smaltito il pranzo di Natale e di Santo Stefano si pensa già al veglione di Santo Silvestro. Preparata la cena si pensa a divertirsi tutti in famiglia tra balli, canti e tanti sorrisi. Ma sapetepropongono iper il? se la risposta è negativa vi proponiamo una lunga carrellata

Advertising

Agenzia_Ansa : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa.Discoteche chiuse e piazze blindate. Niente feste o concerti nelle… - repubblica : Discoteche, gestori in rivolta: “Senza Capodanno destinati a fallire” [di Viola Giannoli] - eziomauro : Il Covid ferma viaggi e vacanze: guida per chi è costretto a cambiare programma per Capodanno - giannigosta : “Capodanno sicuro”: volontari e agenti in campo contro l’uso incauto dei fuochi d’artificio - periodicodaily : Capodanno 2021: che cosa guardare nei palinsesti Tv? Periodico Daily #capodanno #staseraintv #31dicembre -