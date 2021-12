Capobianchi a Sky TG24 | “Il vaccino è l’arma più potente che abbiamo | non rinunciamoci”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 dicembre 2021) È passato un anno dal V-Day, il giorno dei primi vaccini anti-Covid somministrati il 27 dicembre 2020. Tra le prime persone a ricevere ilc’era Maria Rosaria, l’ex direttrice del laboratorio di virologia dell'Istituto di malattie infettive Spallanzani, nota per aver isolato per prima nel 2020 il Sars-CoV-2: “Quel giorno è stato un giorno speciale, uno spartiacque importante nella lotta al Covid. Ero contenta e orgogliosa di far parte dei primi ad essere vaccinati”, ha dettoospite a e-Venti su Sky. “Oggi come quel giorno ho ricevuto molta attenzione mediatica: non me lo aspettavo, ma ile il progresso che ha segnato nella lotta al Covid meritavano questa attenzione”, ha dichiarato la professoressa.